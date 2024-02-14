Весенний призыв в армию 2024: что нужно знать Елена ГалицкаяПриближается время начала весеннего призыва в армию 2024 года, и многие молодые люди задаются вопросами о процедуре призыва, категориях годности, отсрочках и возможности альтернативной службы.