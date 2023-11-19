Миссия невыполнима: почему АВТОВАЗ отказался от локализации Duster под маркой LADA

После реструктуризации российского бизнеса Renault, в результате которой активы французского автопроизводителя получил АВТОВАЗ, рассматривалась возможность возобновления производства некоторых моделей — например, популярного Duster.
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