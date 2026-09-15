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Его называли Царь-пушкой, он гонял на «Феррари», а ведь когда-то приходилось пахать на рынке! История о Куляше

Его называли Царь-пушкой, он гонял на «Феррари», а ведь когда-то приходилось пахать на рынке! История о Куляше

«Мне тогда было 19 лет».Денис Куляш — обладатель одного из самых мощных бросков в истории нашего хоккея.

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