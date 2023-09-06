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Институт изучения войны США: ВС России ведут наступательные действия на нескольких направлениях

Институт изучения войны США: ВС России ведут наступательные действия на нескольких направлениях

Украинские военные пока не отказались от идеи масштабного контрнаступления. Они продолжают предпринимать отчаянные попытки прорыва российской оборонительной линии на Запорожском направлении.

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