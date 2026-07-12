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ФедералПресс

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Выпускник из Новосибирска набрал 299 баллов на ЕГЭ и идет на пересдачу

Выпускник из Новосибирска набрал 299 баллов на ЕГЭ и идет на пересдачу

НОВОСИБИРСК, 12 июля, ФедералПресс. Владимир Завражнов из школы № 48 Новосибирска получил максимальные оценки по русскому языку и информатике, а по профильной математике ему не хватило одного балла до 100.

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