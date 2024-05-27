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Вечерний Новосибирск

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Почти 6 тысяч иностранцев покинули Новосибирскую область за неделю

Почти 6 тысяч иностранцев покинули Новосибирскую область за неделю

Проверки в местах массового проживания иностранных граждан проходили в Ленинском районе областного центра 22 и 23 мая.

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Комментарии
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Зоя Копань
Ну надо же показать показуху что они борятся с незаконно миграцией, а вози ныне там! Этих выпихивают в дверь, они меняют паспорта и влезают в окно! Они не работают ни на стройках ни в производстве, в основном их мечта подняться и торговать(как будто русские сами торговать не умеют), работают в такси, водителями автобусов(по крайней мере у нас в Приморье), все уже до того надоели эти бравурные статьи, набили оскомину, а воз и ныне там! Нашу страну, наш многонациональный коренной народ может спасти от засилья радикализма со Средней Азии может спасти только  ВИЗОВЫЙ ВЪЕЗД И ОДНОПАСПОРТНАЯ СИСТЕМА!
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20 час.
Владимир Иванов
Сперва бардак,а потом показуха продажных органов!
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20 час.

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