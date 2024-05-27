Почти 6 тысяч иностранцев покинули Новосибирскую область за неделю

Зоя Копань

Ну надо же показать показуху что они борятся с незаконно миграцией, а вози ныне там! Этих выпихивают в дверь, они меняют паспорта и влезают в окно! Они не работают ни на стройках ни в производстве, в основном их мечта подняться и торговать(как будто русские сами торговать не умеют), работают в такси, водителями автобусов(по крайней мере у нас в Приморье), все уже до того надоели эти бравурные статьи, набили оскомину, а воз и ныне там! Нашу страну, наш многонациональный коренной народ может спасти от засилья радикализма со Средней Азии может спасти только ВИЗОВЫЙ ВЪЕЗД И ОДНОПАСПОРТНАЯ СИСТЕМА!