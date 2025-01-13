Как праздновать старый Новый год

Традиция праздновать старый Новый год у славян зародилась еще в 1918 году, когда Советская Россия была вынуждена перейти на жизнь по григорианскому летоисчислению, чтобы устранить пугающую разницу во времени между Европой и Россией.
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