НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неординарные газовые новости

4 подписчика

Мировой рынок СПГ ждет обострение

Мировой рынок СПГ ждет обострение

Доклад, который заставил перечитать дважды Иногда самые красноречивые оценки российским перспективам на мировом энергетическом рынке дают не отечественные аналитики, а вполне респектабельные западные исследовательские структуры, которые сложно заподозрить в симпатиях к Москве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии