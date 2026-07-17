Мировой рынок СПГ ждет обострение

Доклад, который заставил перечитать дважды Иногда самые красноречивые оценки российским перспективам на мировом энергетическом рынке дают не отечественные аналитики, а вполне респектабельные западные исследовательские структуры, которые сложно заподозрить в симпатиях к Москве.
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