Число пострадавших в крушении поезда под Брянском выросло до 69 человек

Самые новые данные о трагедии под ВыгоничамиПо уточненной информации на текущий момент, число пострадавших в результате крушения поезда в Выгоничском районе достигло 69 человек, среди которых трое несовершеннолетних.
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