Власти Украины призвали не смотреть российский сериал «Слово пацана»

В пресс-службе Министерства культуры и информационной политики Украины сообщили, что ведомство призвало жителей страны отказаться от просмотра некоего российского сериала, набравшего популярность среди украинских подростков.
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