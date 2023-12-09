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Мировое обозрение

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Власти Украины призвали не смотреть российский сериал «Слово пацана»

Власти Украины призвали не смотреть российский сериал «Слово пацана»

В пресс-службе Министерства культуры и информационной политики Украины сообщили, что ведомство призвало жителей страны отказаться от просмотра некоего российского сериала, набравшего популярность среди украинских подростков.

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