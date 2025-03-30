ЕСПЧ признал Украину виновной в бездействии при трагедии в Одессе в 2014 году

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в бездействии, которое привело к непринятию мер по предотвращению насилия и спасению людей во время трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, сообщает ТАСС.
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