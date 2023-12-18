Бойцы Тульского соединения ВДВ рассказали о штурме окопа ВСУ

Бойцы Тульского соединения ВДВ в районе Соледара зажали украинских боевиков на своем опорном пункте. Одна группа наступила справа, другая - стремительно прорвалась к траншеям слева со стороны железной дороги.
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