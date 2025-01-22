Донбасс в фокусе: Зеленский намекает на сложные решения для Украины Ирэн ОрлонскаяВ недавних заявлениях Владимира Зеленского российская пресса обнаруживает намёки на то, что Донбасс может быть признан как потерянная территория для Украины.