Донбасс в фокусе: Зеленский намекает на сложные решения для Украины Ирэн ОрлонскаяВ недавних заявлениях Владимира Зеленского российская пресса обнаруживает намёки на то, что Донбасс может быть признан как потерянная территория для Украины.
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