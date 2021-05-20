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Проекты сердобских школьников признаны лучшими на Всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы»

Проекты сердобских школьников признаны лучшими на Всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы»

На заседании организационного комитета Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» 2021   года,   реализуемого Российским   движением   школьников в   рамках   национального   проекта «Образование» федерального проекта «Социальная активность», были объявлены победители по 4 номинациям: - проекты, направленные на заботу о животных; - проекты, направленные на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, пожилым одиноким людям, нуждающимся во внимании и уходе; - проекты, направленные на оказание помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям, испытывающим проблемы с установлением дружеских контактов со сверстниками; - проекты, направленные на проведение совместных мероприятий с благотворительными фондами и некоммерческими организациями в сфере добровольчества (волонтерства).

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