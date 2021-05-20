Проекты сердобских школьников признаны лучшими на Всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы»

На заседании организационного комитета Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» 2021 года, реализуемого Российским движением школьников в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Социальная активность», были объявлены победители по 4 номинациям: - проекты, направленные на заботу о животных; - проекты, направленные на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, пожилым одиноким людям, нуждающимся во внимании и уходе; - проекты, направленные на оказание помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям, испытывающим проблемы с установлением дружеских контактов со сверстниками; - проекты, направленные на проведение совместных мероприятий с благотворительными фондами и некоммерческими организациями в сфере добровольчества (волонтерства).