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МЧС России предупредило о мошенниках, продающих пожарные датчики под видом спасателей

МЧС России предупредило о мошенниках, продающих пожарные датчики под видом спасателей

Министерство чрезвычайных ситуаций России (МЧС) выпустило предупреждение о мошенниках, которые ходят по квартирам и домам, выдавая себя за сотрудников ведомства и предлагая пожарные датчики по завышенным ценам.

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