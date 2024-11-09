МЧС России предупредило о мошенниках, продающих пожарные датчики под видом спасателей

Министерство чрезвычайных ситуаций России (МЧС) выпустило предупреждение о мошенниках, которые ходят по квартирам и домам, выдавая себя за сотрудников ведомства и предлагая пожарные датчики по завышенным ценам.
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