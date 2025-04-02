Правительство страны ввело очередной дискриминационный барьер Решением ввести в действие схему регистрации иностранного влияния (FIRS) Великобритания превращается в полицейское государство, заявили в российском посольстве в Лондоне.
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