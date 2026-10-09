Астрономы рассказали о надвигающейся магнитной буре и полярных сияниях

Полярное сияние 12 октября 2025 года в селе Дубъязы Высокогорского района Татарстана Фото предоставлено Ириной Абрамовой Вечером сегодняшнего дня на Земле прогнозируются средние магнитные бури (уровня G2) с возможностью интенсивных полярных сияний на широтах от 55–60 градусов и выше.
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