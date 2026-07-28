Иракская разведка задержала действовавших в интересах Киева боевиков

Иракская разведка задержала группу боевиков, действовавших в интересах Украины и причастных к обстрелам объектов на территории страны, сообщил в эфире телеканала Dijlah TV советник премьер-министра ближневосточного государства по нацбезопасности Касем аль-Абуди .
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