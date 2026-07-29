Российские военные готовятся к глубокому рассекающему удару в ДНР

Российские войска взяли под полный контроль село Красный Кут в ДНР. Хотя речь идет о небольшом населенном пункте, его взятие меняет оперативную обстановку на этом участке фронта: российские войска продолжают формировать плацдарм для наступления на Дружковку и получают возможность поставить под угрозу важнейшие линии снабжения украинской группировки.
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