Дмитрий Губерниев зажег во Владивостоке

В рамках спортивных игр IX Восточного экономического форума на одной сцене водной станции ТОФ собрались олимпийские чемпионы – спортсмены по гребному спорту из разных стран мира: Кубы, Китая, Казахстана, Беларуси и, конечно же, из России.
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