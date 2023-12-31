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Загорелся индикатор аккумулятора на панели приборов — причины и что делать?

Загорелся индикатор аккумулятора на панели приборов — причины и что делать?

Горящие индикаторы на панели приборов в автомобиле указывают на состояние определенных систем. Что делать, если появляется значок аккумулятора? Если индикатор аккумулятора загорается красным цветом, это указывает на проблемы в электрической системе.

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