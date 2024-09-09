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Царьград

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"Какая-то лоботомия должна быть". Хаматова уже решила судьбу русского народа

"Какая-то лоботомия должна быть". Хаматова уже решила судьбу русского народа

"Какая-то лоботомия должна быть". Поддержавшая Украину актриса Чулпан Хаматова уже решила судьбу русского народа.

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Комментарии
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Николай Егоров
При нормальной работе НКВД Хахиматова уже давно бы уже бы червей кормила ,а когда у фсб одни буковки , мрази и изголяються !
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18 час.
Владимир Алтайцев
Вердикт  по отношению к  ней  - &quot; Подлежит  ликвидации&quot;
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15 час.

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