Майя Санду посетила ряд населенных пунктах в Бричанском районе

Глава государства Майя Санду посетила во вторник ряд населенных пунктах в Бричанском районе. Президент провела встречу с рядом фермеров региона, с которыми обсудила проблемы в отрасли и особенно влияние глобального потепления на сельское хозяйство.
Глава государства Майя Санду посетила во вторник ряд населенных пунктах в Бричанском районе. Президент провела встречу с рядом фермеров региона, с которыми обсудила проблемы в отрасли и особенно влияние глобального потепления на сельское хозяйство.
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