Названы самые кассовые фильмы 2023 года в Красноярске

NGS24.RU подсчитал самые кассовые фильмы, которые шли в кинотеатрах Красноярска в 2023 году. Рассказываем, сколько заработали российские хиты и за какими короткометражками прятались «предсеансовые» голливудские блокбастеры.
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