Минск и Москва ратифицировали соглашение об обращении с отработанных ядерным топливом

Минск и Москва ратифицировали соглашение об обращении с отработанных ядерным топливом

Россия и Белоруссия ратифицируют соглашение об обращении с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ). Это стало возможным в результате подписания главой белорусского государства соответствующего закона.

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