Как человек может подавиться своим языком и умереть

Хотя это может показаться неправдоподобным, но человек действительно может подавиться своим языком. Это называется «заглатывание языка», и хотя это редкое явление, оно может быть опасным, если не оказать immediate help.
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