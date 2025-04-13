Песков о том, что Навка хочет стать тренером: «Ей хочется, но она говорит, что не найдет в себе душевных сил: «Я не смогу, я не готова»

«Когда тренер тренирует профессионального спортсмена, еще когда он выводит на крупные соревнования, на чемпионаты, тренер отдает часть себя… Я понимаю, что ей хочется, но она говорит, что не найдет в себе душевных сил: «Я не смогу, я не готова».