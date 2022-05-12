Винисиус: «Анчелотти спросил, хочу ли я остаться на поле – ответил, что хочу сделать хет-трик. Надеюсь, Бензема выиграет «Золотой мяч»

Винисиус Жуниор поделился эмоциями после хет-трика в ворота «Леванте». «Реал» одержал победу со счетом 6:0 в матче Ла Лиги.

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