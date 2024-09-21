Порядка тысячи севастопольцев приняли участие во Всероссийском дне бега «Кросс наций»

Сегодня в Севастополе состоялся Всероссийский день бега «Кросс наций». Прошло мероприятие на территории спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя, где собрались любители спорта разных возрастов, чтобы пробежать свою дистанцию.