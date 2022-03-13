ACB. «Барселона» примет «Бетис», «Реал» в гостях встретится с «Сан-Пабло Бургос»

В воскресенье, 13 марта, в рамках регулярного чемпионата Испании состоятся три матча. Лидер чемпионата «Реал» в гостях встретится с «Сан-Пабло Бургос».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх