Астраханский росгвардеец спас от смерти мужчину, которому внезапно стало плохо

Он вовремя оказал помощь до приезда скорой. В Астрахани позапрошлой ночью во время несения суточного наряда военнослужащий территориального управления Росгвардии обнаружил 30-летнего мужчину, которому стало плохо у забора ведомственного здания.
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