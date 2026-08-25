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Пункт-А

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Астраханский росгвардеец спас от смерти мужчину, которому внезапно стало плохо

Астраханский росгвардеец спас от смерти мужчину, которому внезапно стало плохо

Он вовремя оказал помощь до приезда скорой. В Астрахани позапрошлой ночью во время несения суточного наряда военнослужащий территориального управления Росгвардии обнаружил 30-летнего мужчину, которому стало плохо у забора ведомственного здания.

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