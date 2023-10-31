Полицейские помогли китайцам украсть почти 20 миллионов рублей

В Чите возбуждено уголовное дело о взятке в отношении сотрудников местной полиции, которые оказали помощь гражданам Китая в краже почти 20 миллионов рублей у их соотечественников, сообщает Telegram-канал Baza.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии