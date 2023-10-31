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Полицейские помогли китайцам украсть почти 20 миллионов рублей

Полицейские помогли китайцам украсть почти 20 миллионов рублей

В Чите возбуждено уголовное дело о взятке в отношении сотрудников местной полиции, которые оказали помощь гражданам Китая в краже почти 20 миллионов рублей у их соотечественников, сообщает Telegram-канал Baza.

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Комментарии
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виктор сапожков
90% всех преступлений совершается при пособничестве полицейских.
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