Какой цвет для оформления интерьера выбрать - мятный, оливковый или фисташковый? Идеи декора интерьера

Какой цвет в интерьере самый популярный и каждый второй скажет бежевый, песочный, либо светлый оттенок молочного шоколада - согласны? А может быть стоит рассмотреть другие варианты цветов - например мятный, оливковый или фисташковый, они кстати прекрасно сочетаются по цвету с бежевым.