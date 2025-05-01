Какой цвет для оформления интерьера выбрать - мятный, оливковый или фисташковый? Идеи декора интерьера

Какой цвет в интерьере самый популярный и каждый второй скажет бежевый, песочный, либо светлый оттенок молочного шоколада - согласны? А может быть стоит рассмотреть другие варианты цветов - например мятный, оливковый или фисташковый, они кстати прекрасно сочетаются по цвету с бежевым.
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