«Можно маски надевать: местные жители Нью-Йорка под Торецком сообщают о пожаре на Фенольном заводе

Местные жители поселка Новгородское (украинское название Нью-Йорк) под Дзержинском в оккупированной Украиной части ДНР сняли на видео пожар на опасном производстве — Фенольном заводе, который перерабатывает фенольное и нафталиновое сырье Фото: pixabay.