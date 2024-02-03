Боррель — об ударах США по Сирии и Ираку: ситуация критическая

Ситуация на Ближнем Востоке после ударов США по Сирии и Ираку — критическая. Такую оценку происходящему в регионе дал глава дипломатии Европейского союза Жозеп Борель По прибытии на неформальную встречу глав МИД стран — участниц ЕС Боррель отметил, что существует вероятность выхода ситуации на Ближнем Востоке из-под контроля.