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Боррель — об ударах США по Сирии и Ираку: ситуация критическая

Боррель — об ударах США по Сирии и Ираку: ситуация критическая

Ситуация на Ближнем Востоке после ударов США по Сирии и Ираку — критическая. Такую оценку происходящему в регионе дал глава дипломатии Европейского союза Жозеп Борель По прибытии на неформальную встречу глав МИД стран — участниц ЕС Боррель отметил, что существует вероятность выхода ситуации на Ближнем Востоке из-под контроля.

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