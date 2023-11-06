Эколог Ястребцев рассказал об опасности некоторых видов ламп для людей

Некоторые виды источников света могут вредить здоровью.Директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев предупредил об опасности для людей некоторых видов ламп, которые используются в домах и квартирах.
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