Юристы Таджикистана требуют соблюдения прав негодяев из «Крокуса» - опять нам указывают

лидия кошель Не хрена здесь делать этим таджикам пусть работают у себя на родине. А эти ублюдки которые расстреливали людей в Крокус Сите заслуживают высшей меры. Они убивали и они заслуживают того же.

Леонид Никитин А когда в 90-е года, таджики русских вырезали и насиловали, так они права и русских и татар и немцев и многих других соблюдали! Россия должна им ноту послать, что пока это не признают и не начнут преследовать тех кто это делал, разговора не будет! Наши власти боятся, что туда сразу влезут англосаксы. Мы же знаем чем заканчивается это, обычно гибелью страны и тогда уж таджики оставшиеся в живых вообще никуда выехать не смогут!