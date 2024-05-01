# Чернильница Заметили, как в последние дни таджики просто завалили нас разнообразными претензиями, указаниями и требованиями? Началось все с высказывания недовольства положением дел на границе, где наши наконец начали полноценно досматривать въезжающих иностранцев и тех подобное положение дел крайне не устроило, привыкли быстро и без проблем, а тут задержки.
Юристы Таджикистана требуют соблюдения прав негодяев из «Крокуса» - опять нам указывают
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лидия кошель
Не хрена здесь делать этим таджикам пусть работают у себя на родине. А эти ублюдки которые расстреливали людей в Крокус Сите заслуживают высшей меры. Они убивали и они заслуживают того же.
Ответить
17 час.
Леонид Никитин
А когда в 90-е года, таджики русских вырезали и насиловали, так они права и русских и татар и немцев и многих других соблюдали! Россия должна им ноту послать, что пока это не признают и не начнут преследовать тех кто это делал, разговора не будет! Наши власти боятся, что туда сразу влезут англосаксы. Мы же знаем чем заканчивается это, обычно гибелью страны и тогда уж таджики оставшиеся в живых вообще никуда выехать не смогут!
Ответить
14 час.
Татьяна Кибишева
Жизнь в Советском Союзе крепко расслабила среднеазиатов. Грешным делом, на ум приходит мысль о том, что не нужно переживать об усилении влияния Запада в этом регионе. Может быть, дальнейшая жизнь в голоде и холоде, как на Украине, приведет их в чувство? Заодно максимально сократит численность, ведь здоровьем людей Запад совершенно не озадачен, тем более аборигенов, которыми они станут для него. Наркотики, отсутствие еды, нищета, болезни и максимальное сокращение притока денег из России - вот будущее этих народов. Не зря говорят что все возвращается на круги своя, вернётся и Средняя Азия опять в 1917 год - время туберкулёза, сифилиса, проказы, детской и материнской смертности.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии