Военное обозрение

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Министр обороны Буркина-Фасо рассказал о закупках российского вооружения «по хорошей цене»

Министр обороны Буркина-Фасо рассказал о закупках российского вооружения «по хорошей цене»

В настоящее время Буркина-Фасо покупает у России оружие. Об этом в интервью РИА Новости рассказал министр обороны Буркина-Фасо полковник Кассум Кулибали.

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