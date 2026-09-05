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Путин поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за усилия, которые он прилагает для урегулирования конфликта на Украине.

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