Путин поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за усилия, которые он прилагает для урегулирования конфликта на Украине.
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