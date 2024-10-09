Депутат Эдуард Кузнецов посетил Семейный МФЦ в Краснодаре: Поддержка в трудные времена

В условиях сложной социальной ситуации, с которой столкнулись многие россияне, особенно многодетные семьи, семьи мобилизованных и вынужденные переселенцы, визит депутата ГосДумы РФ Эдуарда Кузнецова в Семейный МФЦ (многофункциональный центр) в Краснодаре имеет особое значение.