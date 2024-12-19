АТОР: туристам из России стали чаще отказывать в шенгенских визах

Турэксперт дал честный прогноз по поездкам в ЕвропуСогласно заявлению вице-президента Ассоциации туроператоров России Артура Мурадяна, туристы из России продолжают сталкиваться с трудностями при оформлении шенгенских виз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии