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Царьград

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АТОР: туристам из России стали чаще отказывать в шенгенских визах

АТОР: туристам из России стали чаще отказывать в шенгенских визах

Турэксперт дал честный прогноз по поездкам в ЕвропуСогласно заявлению вице-президента Ассоциации туроператоров России Артура Мурадяна, туристы из России продолжают сталкиваться с трудностями при оформлении шенгенских виз.

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