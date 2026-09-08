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КСИР в ходе удара по базе США в Иордании атаковал места дислокации истребителей

КСИР в ходе удара по базе США в Иордании атаковал места дислокации истребителей

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ходе ответного удара по авиабазе США в Иордании атаковал места дислокации истребителей F-35, F-16 и F-15.

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