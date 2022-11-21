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Малик Монк был удален за празднование попадания и толчок соперника

Малик Монк был удален за празднование попадания и толчок соперника

Защитник «Сакраменто» Малик Монк был удален в четвертой четверти матча с «Детройтом» (137:129). Монк после попадания с фолом в быстром отрыве поиграл мышцами, а затем толкнул Киллиана Хэйса.

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