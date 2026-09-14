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Украинский эксперт: "Нафтогаз" — банкрот, Украине надо экспортировать газ

Украинский эксперт: "Нафтогаз" — банкрот, Украине надо экспортировать газ

Украине следует изменить условия на внутреннем рынке газа и снять запреты на экспорт. Об этом в опубликованном 14 сентября интервью изданию "Энергобизнес" заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко .

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