Волочкова попала под шквал критики из-за своего нового платья

Русская балерина сфотографировалась в платье с разрезом до бедра, за что была подвергнута критике48-летняя Анастасия Волочкова на своей странице в социальных сетях опубликовала фотографию, где она запечатлена в красном облегающем платье и на высоких каблуках.
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