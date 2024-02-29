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Волочкова попала под шквал критики из-за своего нового платья

Волочкова попала под шквал критики из-за своего нового платья

Русская балерина сфотографировалась в платье с разрезом до бедра, за что была подвергнута критике48-летняя Анастасия Волочкова на своей странице в социальных сетях опубликовала фотографию, где она запечатлена в красном облегающем платье и на высоких каблуках.

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