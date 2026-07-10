Пожар на месте прилета "Гераней" в Киевской области. Заявляется, что целью стала нефтебаза в районе села Переяславское.
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Пожар на месте прилета "Гераней" в Киевской области. Заявляется, что целью стала нефтебаза в районе села Переяславское.
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