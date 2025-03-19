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Спички - не игрушка

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В США могут признать ненависть к Трампу психическим расстройством

В США могут признать ненависть к Трампу психическим расстройством

—Что вас мучает ночью? — ТРАААААМП В США могут признать ненависть к Трампу психическим расстройством, — Newsweek Республиканцы в Конгрессе подготовили законопроект, согласно которому «синдром одержимости Трампом» будет официально признан психическим заболеванием.

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