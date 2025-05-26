В Кинешме в промзоне упали обломки БПЛА, повреждена хозпостройка

Во время атаки беспилотника на Кинешму в Ивановской области его обломки упали на территорию промышленной зоны, вызвав повреждение хозяйственной постройки, предназначенной для хранения упаковочных материалов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии