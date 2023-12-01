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Брюнетт о хите Капризова против Каррье: «Хищный удар в голову. Он был без шайбы. Но я мало что могу с этим поделать. Я не судья»

«Миннесота» победила «Предаторс» (6:1) в игре регулярного чемпионата НХЛ. В первом периоде Кирилл Капризов провел грубый силовой прием против Каррье.

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