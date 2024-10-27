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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ксения Гущина: «Второе место стало достаточно неожиданным. Я старалась настраиваться на хороший прокат, не думать о результате»

Сегодня Гущина взяла серебро на этапе в Магнитогорске (203,78 балла). Победила Анна Фролова (226,33).

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